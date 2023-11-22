БЕСЛАН КВИЦИНИЯ: СЛУХИ О ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАЧИ «НОВЫЙ АФОН» НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. В связи с инцидентом, произошедшим вечером, 21 ноября, в городе Новом Афоне начальник Управления государственными дачами Администрации президента Абхазии Беслан Квициния сделал заявление. Текст заявления гласит:

«21 ноября 2023 г. около 21:00 группа жителей Нового Афона, подстрекаемая не соответствующими действительности слухами о якобы готовящейся продаже государственной дачи «Новый Афон» неизвестному частному инвестору, ворвалась на территорию государственной дачи, где, разобрав несколько секций забора, оцепила здание дачи.

Лица, проникшие на территорию государственной дачи, заявляют, что будут препятствовать продаже государственной дачи. При этом ими не озвучиваются причины сноса секций забора.

Государственная дача «Новый Афон» находится в ведении Управления государственными дачами Администрации президента Республики Абхазия. Никакой продажи либо передачи государственной дачи «Новый Афон» руководством Республики Абхазия не планировалось и не планируется. Информация, побудившая жителей Нового Афона совершить перечисленные действия, является ложной, не соответствующей действительности. Очевидно, что основная направленность авторов данного измышления – осуществление провокационной политической акции.

В настоящее время на территории государственной дачи «Новый Афон» находится заместитель начальника Управления государственными дачами Администрации Президента Республики Абхазия Анзор Кокоскерия, директор государственной дачи Дамир Симсим, руководители других государственных дач. На место происшествия выехали руководители правоохранительных органов – заместитель председателя СГБ Борис Лаквитава, министр ВД Роберт Киут и начальник ГСО Дмитрий Дбар».