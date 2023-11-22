РЕЖИССЕРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «САНДРО» В РУСДРАМЕ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. С 22 по 25 ноября 2023 года РУСДРАМ во второй раз проводит режиссерскую лабораторию «Сандро» по произведениям всемирно известного писателя, поэта, философа Фазиля Искандера, чье имя с 2017 года носит театр.

Для участия приглашены трое молодых режиссеров, выпускников ГИТИСа и РГИСИ. Режиссерам предложено выбрать любую новеллу из романа «Сандро из Чегема», либо другой искандеровский текст, за три дня подготовить с актёрами эскиз будущего спектакля и вынести его на суд зрителей и экспертного совета. Эскиз, отобранный в результате голосования зрителей и экспертов, будет превращен в полноценный спектакль в 2024 году.

«С учетом того, что следующий год юбилейный – 95 лет исполняется Фазилю Искандеру, мы решили приурочить к этому очередную лабораторию и выпуск еще одного спектакля по произведению писателя, – уточнил гендиректор Театра Искандера Ираклий Хинтба. – Первая лаборатория «Сандро» прошла в июне 2021 года. Тогда в ней приняли участие четыре режиссера. По результатам появился блестящий спектакль «Рассказ мула старого Хабуга» Антона Корнилова. Тогда эта лаборатория проходила в рамках фестиваля Фазиля Искандера «Стоянка человека». В нынешнем году режиссерскую лабораторию проводим самостоятельно при поддержке компании «А-мобаил».

По словам Хинтба, режиссерская лаборатория – это всегда творческое приключение, наполненное азартом и практической пользой как для творцов, так и для зрителей, так как артисты за краткий, но невероятно интенсивный период репетиций получают мощную профессиональную «встряску», а зрители – неожиданную для них возможность повлиять на театральный процесс.

Ираклий Хинтба: «Лаборатория – для зрителей большой праздник, потому что за один день увидеть три мини-спектакля, принять участие в обсуждении и даже иметь возможность повлиять на театральный процесс, мне кажется, очень интересно должно быть. А режиссерская лаборатория – способ исследования текстов, автора, его художественного мира. Роман «Сандро из Чегема» это метароман в том смысле, что он пишется сегодня нами. Мы все так или иначе персонажи этого романа и те, кто по сути создает новую реальность бытования этих сюжетов. Мы продолжаем писать «Сандро из Чегема» теперь уже театральным языком, универсальным языком театра. Рекомендую всем прийти на итоговые показы эскизов лаборатории 25 ноября в 16 часов, не только любителям театра, литературы, но и любителям нового, азартного, возникающего, создающегося на глазах».

25 ноября 2023 года на суд зрителей будут вынесены три эскиза:

«Кролики и удавы» в постановке Игоря Лебедева;

«Пастух Махаз» в постановке Олеси Невмержицкой;

«Харлампо и Деспина» в постановке Василиоса Самуркаса.

Ираклий Хинтба: «Режиссер Игорь Лебедев – выпускник РГИСИ (мастерская Вениамина Фиштинского), выпускница ГИТИСа (курс Леонида Хейфеца) Олеся Невмержицкая – уже достаточно опытный режиссер, за ее плечами работы в крупных театрах России. И Василиос Самуркас – греческий режиссер, учится в ГИТИСе (мастерская Дмитрия Крымова), поставил интересный спектакль в учебном театре вуза, у него есть работы в режиссерских лабораториях МХТ им. Чехова. Кстати, он ранее получил актерское образование в Греции, и участвует в спектакле «Царь Эдип» Римаса Туминаса в Театре Вахтангова. Интересно будет, что совершенно из другой культуры человек будет исследовать творчество Фазиля Искандера вместе с нами».

Как рассказал гендиректор театра, после распределения ролей, режиссеры выберут пространство, в которых они будут не только репетировать, но и показывать свои мини-спектакли.

«Мы их не ограничиваем в выборе локаций. Все эскизы, демонстрируемые зрителям должны быть обеспечены светом, звуком, декорациями, реквизитом, поэтому, скорее всего, это будет основная сцена, где сосредоточена вся техническая мощь театра, но возможны вариации с рассадкой зрителей. Все технические службы будут задействованы, работа предстоит круглосуточная»: – подчеркнул Хинтба.

Сформирован представительный экспертный совет из ведущих театральных критиков России и деятелей культуры Абхазии. Художественный руководитель лаборатории – театровед, театральный критик Ольга Никифорова.

Также в рамках лаборатории 24 ноября в 14.00 пройдет публичная лекция театроведа Ирины Ганзеры «Театральная жизнь в городе».

«Лекция крайне интересна должна быть не только деятелям театра, но и широкому кругу зрителей», – уверен Ираклий Хинтба.

Проект режиссерской лаборатории «Сандро» поддержан официальным партнёром театра компанией «А-Мобаил».

Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа.