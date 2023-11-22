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МГУ БЛАГОДАРИТ АБХАЗСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Новости Среда, 22 ноября 2023 11:58
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МГУ БЛАГОДАРИТ АБХАЗСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова выражает благодарность руководству Абхазского государственного университета в лице ректора, академика Алеко Гварамия за сотрудничество, в частности, содействие в организации летней учебной практики для студентов географического факультета МГУ.

«Глубокоуважаемый Алеко Алексеевич! Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова благодарит Вас за содействие в организации летней учебной практики для студентов географического факультета, обучающихся по профилю «Экологическая биогеография» направления подготовки «Экология и природопользование». Позвольте выразить надежду на дальнейшее сотрудничество с Абхазским государственным университетом», – говорится в письме проректора МГУ Леонида Владимировича Гусева, адресованном ректору АГУ.

Аналогичное письмо с благодарностью поступило и на имя первого проректора АГУ, кандидата биологических наук, доцента Романа Дбар от декана географического факультета МГУ, академика РАН, доктора географических наук, профессора Сергея Анатольевича Добролюбова, в котором выражается благодарность за содействие и помощь в организации летней учебной практики для студентов кафедры биогеографии МГУ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 22 ноября 2023 12:01

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