ПЕДАГОГИ СКФУ НАУЧИЛИ ГУДАУТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗАПИСЫВАТЬ ПОДКАСТЫ, СНИМАТЬ БЛОГИ И ДЕЛАТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. Мастерская мультимедийных проектов «МедиаДрайв» Северо-Кавказского федерального университета провела в гудаутской средней школе №2 им. В. Аргун уроки современной журналистики.

В соответствии с программой мастерской «МедиаДрайв», специалисты кафедры журналистики гуманитарного института СКФУ проводят три урока: «Записываем подкаст» (педагог – Олег Петренко), «Снимаем как видеоблогеры» (педагог – СКФУ Ирина Павлова), «Создаем мультимедийный гид» (педагоги ­– Андрей Горбачев и Алеся Оноприенко).

Мастерская мультимедийных проектов «МедиаДрайв» реализует свою деятельность в Абхазии в рамках российско-абхазского мультимедийного марафона «Культурный код, организованного Министерство просвещения Абхазии и Северо-Кавказским федеральным университетом.