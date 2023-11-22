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ПЕДАГОГИ СКФУ НАУЧИЛИ ГУДАУТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗАПИСЫВАТЬ ПОДКАСТЫ, СНИМАТЬ БЛОГИ И ДЕЛАТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Новости Среда, 22 ноября 2023 12:02
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ПЕДАГОГИ СКФУ НАУЧИЛИ ГУДАУТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗАПИСЫВАТЬ ПОДКАСТЫ, СНИМАТЬ БЛОГИ И ДЕЛАТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. Мастерская мультимедийных проектов «МедиаДрайв» Северо-Кавказского федерального университета провела в гудаутской средней школе №2 им. В. Аргун уроки современной журналистики.

В соответствии с программой мастерской «МедиаДрайв», специалисты кафедры журналистики гуманитарного института СКФУ проводят три урока: «Записываем подкаст» (педагог – Олег Петренко), «Снимаем как видеоблогеры» (педагог – СКФУ Ирина Павлова), «Создаем мультимедийный гид» (педагоги ­– Андрей Горбачев и Алеся Оноприенко).

Мастерская мультимедийных проектов «МедиаДрайв» реализует свою деятельность в Абхазии в рамках российско-абхазского мультимедийного марафона «Культурный код, организованного Министерство просвещения Абхазии и Северо-Кавказским федеральным университетом.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 ноября 2023 12:04

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