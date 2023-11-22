ШКОЛЬНИКИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ В СИРИУСЕ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. На федеральной территории «Сириус» проходит вторая открытая международная астрономическая олимпиада (Open World Astronomy Olympiad 2023). В различных форматах интеллектуальных состязаний принимают участие 79 участников из 14 стран, включая Россию, Перу, Иран, Беларусь, Абхазию, Узбекистан, Таджикистан и Венесуэлу.

В состав команды из Абхазии входят Киасоу Аргун, Давид Кузьмичов, Сатаней Лагулаа, Александр Воуба, Саида Бжания, Леварса Каджая. Команду сопровождает учитель Сухумской средней школы № 2 им. А. С. Пушкина Асида Пачалия.

Олимпиада объединяет молодых астрономов и выдающихся предметных специалистов со всего мира. Она станет важным шагом на пути укрепления международных академических связей.

Помимо состязаний, юным астрономам запланирована образовательная и культурная программа. Они смогут прослушать лекции о современных темах астрономии, принять участие в мастер-классах и экскурсиях по территории «Сириуса».

Международная астрономическая олимпиада это - ежегодное образовательно-просветительское мероприятие для школьников 14-18 лет из разных стран по астрономии, включающее интеллектуальное состязание. Одной из основных задач IAO является: привлечение талантливой молодёжи к проблемам астрономии и естественных наук.