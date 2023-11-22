В ХОДЕ ПРОВЕРОК ИЗЪЯТО 235 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в лесном массиве 4-го километра Бзыбского ущелья сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД при участии специалистов Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору выявлена действующая майнинг-ферма.

На момент проведения оперативных мероприятий на объекте функционировало 170 аппаратов по добыче криптовалюты общей мощностью 400 кВт. Оборудование изъято, в отношении владельцев криптофермы – граждан Чолария Руслана Хутовича, жителя Сухумского района и Гобечия Георгия Тотошаевича, проживающего в г. Сухум, составлены административные протоколы в соответствии с ч. 2 ст. 96 прим.1 Административного кодекса Республики Абхазия.

В с. Лыхны Гудаутского района сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии на приусадебном участке частного домовладения обнаружено 43 аппарата по добыче криптовалюты общей мощностью 86 кВт. Оборудование так же изъято и помещено на склад временного хранения. Владелец объекта Гублия Тристан Бесланович, житель того же села, привлечён к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 96 прим.1 Административного кодекса Республики Абхазия.

В результате проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты в г. Сухум участковыми уполномоченными милиции общественной безопасности столичного Управления внутренних дел совместно с сотрудниками СУЭС Администрации г. Сухум пресечена деятельность мастерской по ремонту майнинг-оборудования. Из павильона №49 торгового ряда «Гранд Базар» по ул. Ардзинба изъято 14 аппаратов по добыче криптовалюты и 69 комплектующих блоков. Объект закрыт.

Так же в г. Сухум, в домовладении по ул. Дбар сотрудниками столичной милиции выявлено 8 майнинг-аппаратов, принадлежащие Чачибая Евгении Васильевне. Проверки проведены в рамках деятельности оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.