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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В V МЕЖДУНАРОДНОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Среда, 22 ноября 2023 12:36
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РОССИЙСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В V МЕЖДУНАРОДНОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. Российские соотечественники из Абхазии принимают участие в V Международном патриотическом Форуме «Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства» в Ростове-на-Дону, который стартовал 22 ноября.

Российских соотечественников на Форуме представляют руководитель Центра правозащиты российских граждан в Абхазии Елена Жилинская, руководитель общественной организации «Гулрыпш. Россодружество» Валентина Пицевич и исполнительный директор культурного фонда «Платформа», журналист Дмитрий Статейнов и руководитель РОО по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхазпоиск», а также сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа Николай Медвенский.

Они выступят с докладами и презентациями по разным направлениям.

Открытие Форума прошло в Ростовском государственном университете путей сообщения. В режиме онлайн участников Форума поприветствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, посол Сирии в России Башар Джафари.

В рамках форума пройдут круглые столы по патриотическому воспитанию, молодежной политике, культуре, образованию, общественной дипломатии, информационной безопасности и гуманитарным проблемам, возникшим в результате рестрикций стран Запада.

Мероприятие организовано Ростовским региональным патриотическим общественным движение «Дороги славы – наша история» при поддержке Министерства иностранных дел России, Россотрудничества, Московского дома соотечественника, Правительства Ростовской области, Командования Южного Военного округа, Комитета по молодежной политике Ростовской области, Администрации города Ростова-на-Дону.

Форум продлится до 25 ноября.

Форум проходит ежегодно с 2019 года. В 2022 году количество участников форума превысило 1300 человек из 32 стран.

Российские соотечественники выражают благодарность Ростовскому региональному патриотическому общественному движению «Дороги славы – наша история» за приглашение на Форум.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 22 ноября 2023 12:39

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