ЗАЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

«21 ноября 2023 года, около 21:00 в городе Новый Афон организованной группой лиц была разрушена часть железобетонного ограждения территории государственной дачи, входящей в структуру Управления государственными дачами Республики Абхазия. Тем самым нанесен ущерб государственному имуществу.

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ . В связи с события, произошедшими вечером 21 ноября в Новом Афоне, Администрация президента Абхазии сделала заявление, в котором говорится:

Причинами разрушения железобетонного ограждения упомянутые лица назвали не соответствующие действительности утверждения о готовящейся якобы продаже территории государственной дачи и одновременно – о возникшей необходимости выделения земли на нужды развития Нового Афона, в частности, для строительства объектов социальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия, никогда и ни при каких условиях не допускается приватизация или отчуждение резиденции президента Республики Абхазия и государственных президентских дач. Соответственно, ни о какой продаже государственной дачи, входящей в структуру Управления государственными дачами Республики Абхазия, не может быть и речи.

Уполномоченными государственными органами Республики Абхазия в установленном законодательством Республики Абхазия порядке уже проводятся соответствующие проверки, и лица, нарушившие действующее законодательство, будут привлечены к ответственности в рамках закона.