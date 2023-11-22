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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Среда, 22 ноября 2023 17:10
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ЗАЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. В связи с события, произошедшими вечером 21 ноября в Новом Афоне, Администрация президента Абхазии сделала заявление, в котором говорится:

«21 ноября 2023 года, около 21:00 в городе Новый Афон организованной группой лиц была разрушена часть железобетонного ограждения территории государственной дачи, входящей в структуру Управления государственными дачами Республики Абхазия. Тем самым нанесен ущерб государственному имуществу.

Причинами разрушения железобетонного ограждения упомянутые лица назвали не соответствующие действительности утверждения о готовящейся якобы продаже территории государственной дачи и одновременно – о возникшей необходимости выделения земли на нужды развития Нового Афона, в частности, для строительства объектов социальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия, никогда и ни при каких условиях не допускается приватизация или отчуждение резиденции президента Республики Абхазия и государственных президентских дач. Соответственно, ни о какой продаже государственной дачи, входящей в структуру Управления государственными дачами Республики Абхазия, не может быть и речи.

Уполномоченными государственными органами Республики Абхазия в установленном законодательством Республики Абхазия порядке уже проводятся соответствующие проверки, и лица, нарушившие действующее законодательство, будут привлечены к ответственности в рамках закона.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 22 ноября 2023 17:14

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