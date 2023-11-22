РОБЕРТ КИУТ: ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ ПРАВОВОГО ПОЛЯ, БУДУТ РЕШИТЕЛЬНО ПРЕСЕКАТЬСЯ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ . Министр внутренних дел Роберт Киут выступил с обращением к гражданам Абхазии в связи с событиями, имевшими место во вторник вечером, 21 ноября в Новом Афоне.

«Выражая обеспокоенность тем, что 21 ноября 2023 г. организованная группа лиц частично снесла ограждение государственной дачи «Новый Афон», Министерство внутренних дел Республики Абхазия заявляет, что любые действия, выходящие за рамки правового поля, будут решительно пресекаться.

Граждане Республики Абхазия обладают конституционным правом инициировать общественно значимые вопросы и их решение. Но ни при каких обстоятельствах это не должно носить подобный характер. Тем более, когда совершенно очевидно, что под видом озабоченности общественным благом преследуются совершенно другие интересы ограниченного круга лиц. Именно они выступают движущей силой новоафонского инцидента и только это является ее основой.

Наше общество крайне болезненно реагирует на подобные действия. И оно вправе ожидать как ответственного поведения известных в республике людей, так и решительных мер реагирования.

Министерство внутренних дел настоятельно призывает всех к осознанности совершаемых действий и связанных с ними рисков», – отмечается в обращении.