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Абхазия Информ

СОЮЗ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ ЭКС-ДЕПУТАТА АЛХАСА ДЖИНДЖАЛ

Новости Среда, 22 ноября 2023 17:20
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СОЮЗ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ ЭКС-ДЕПУТАТА АЛХАСА ДЖИНДЖАЛ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. Экс-депутат Алхас Джинджал, обратился к Союзу политических партий и общественных организаций Республики Абхазия и политической партии «Амцахара» с предложением создать общественную комиссию, которая будет способствовать укреплению порядка в сфере имущественных отношений государства и бизнеса.

Учитывая актуальность темы, руководители политических партий и общественных организаций, входящих в Союз, обсудили и решили поддержать эту инициативу в форме организации соответствующего диалога с руководителями оппозиционных политических партий и организаций.

«Союз неоднократно призывал все стороны политического процесса к диалогу и сейчас, как и всегда, готов к коммуникациям между представителями различных политических сил в стране, обсуждать конструктивные предложения с конкретной выработкой решений на различных площадках», – заявили в Союзе.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 22 ноября 2023 17:26

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