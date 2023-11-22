СОЮЗ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ ЭКС-ДЕПУТАТА АЛХАСА ДЖИНДЖАЛ
Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. Экс-депутат Алхас Джинджал, обратился к Союзу политических партий и общественных организаций Республики Абхазия и политической партии «Амцахара» с предложением создать общественную комиссию, которая будет способствовать укреплению порядка в сфере имущественных отношений государства и бизнеса.
Учитывая актуальность темы, руководители политических партий и общественных организаций, входящих в Союз, обсудили и решили поддержать эту инициативу в форме организации соответствующего диалога с руководителями оппозиционных политических партий и организаций.
«Союз неоднократно призывал все стороны политического процесса к диалогу и сейчас, как и всегда, готов к коммуникациям между представителями различных политических сил в стране, обсуждать конструктивные предложения с конкретной выработкой решений на различных площадках», – заявили в Союзе.
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