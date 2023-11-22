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Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА И «МЕДИАХОЛДИНГ «МАКС МЕДИА ГРУПП» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Среда, 22 ноября 2023 17:26
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА И «МЕДИАХОЛДИНГ «МАКС МЕДИА ГРУПП» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум и ООО «Медиахолдинг «Макс Медиа групп» заключили соглашение для установления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в сфере информационной поддержки развития туристической индустрии и товаропроизводителей города Сухум и Республики Абхазия в целом.

Подписи под соглашением поставили глава Администрации Сухума Беслан Эшба и президент «Медиахолдинга «Макс Медиа групп» Михаил Микшис.

Стороны договорились осуществлять обмен информацией, взаимодействовать, сотрудничать и оказывать друг другу содействие в области туризма и экологического просвещения и соответствующего освещения в СМИ, участвовать в совместных мероприятиях, проектах, встречах и других видах совместной деятельности в целях популяризации отдыха российских туристов в Сухуме и Абхазии в целом, и тем самым способствовать поддержанию положительного имиджа туристической индустрии республики.

Медиахолдинг «Макс Медиа групп» будет оказывать услуги по распространению в эфире принадлежащих СМИ информационных материалов туристической индустрии Сухума и всей республики.

Администрация города Сухум обязуется размещать в собственных информационных ресурсах сведений о медиахолдинге и его возможностях по распространению рекламно-информационных материалов производителей и предпринимателей города Сухум и Республики Абхазия на территории Российской Федерации, а также предоставлять информацию о заинтересованных в рекламе своей продукции и услуг на территории России.

Макс Медиа групп – это городской информационный портал SOCHI24.TV, городской телеканал СОЧИ 24, первый туристический телеканал SOCHI LIVE, ДОРОЖНОЕ РАДИО и всеми любимое радио МАКС FM.

Макс Медиа групп работает 27 лет на медиарынке Сочи, самый крупный информационно-развлекательный медиахолдинг на юге России.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 22 ноября 2023 17:29

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