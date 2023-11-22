В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРОВЕЛИ СЛУШАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЦИТРУСОВОМУ СЕЗОНУ 2023-2024

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ . В Общественной палате по инициативе комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства прошли слушания, посвященные цитрусовому сезону 2023-2024 гг. Во встрече участвовали министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция.

Докладчиком выступил председатель комиссии Даут Агрба.

Он сформулировал вопросы, интересующие членов Общественной палаты: изменится ли прогнозируемый урожай (30 тысяч тонн) цитрусовых? С какими проблемами сталкиваются абхазские фермеры при реализации цитрусовых? Насколько конкурентоспособна абхазская продукция? Каковы затраты при перевозке цитрусовых через российско-абхазскую границу?

Беслан Джопуа поблагодарил за приглашение и отметил, что к цитрусовому сезону подготовка начинается задолго до того, как плоды начинают собирать.

«Обязанность Минсельхоза, в первую очередь, помочь крестьянам, которые занимаются этой культурой, дать им возможность реализовать качественную продукцию на рынке», – отметил он.

По его словам, 30 тысяч тонн – это предварительно согласованная с районами цифра.

«Специалисты на местах нам дают информацию о нынешнем урожае, а также о том, насколько он отличается от предыдущих лет. 30 тысяч тонн – это приблизительные данные. Плюс – минус 5 тысяч тонн может быть от этой цифры», – сказал министр.

Джопуа сообщил членам ОП о том, что министерство третий год подряд реализует ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства.

«В эту программу мы включаем по мере необходимости по 10 миллионов рублей на приобретение различных препаратов для борьбы с насекомыми-вредителями, для лечения не только цитрусовых насаждений, но и других растений. У нас на складах находятся необходимые запасы на случай появления каких-либо болезней растений. Те, кто с помощью наших препаратов лечил цитрусовые и другие насаждения, продукцию, успешно реализуют урожай», – сказал Джопуа.

Он отметил, что из года в год остается проблема, решение которой не зависит от министерства. Это – востребованность продукции на рынке.

«На сегодняшний день ситуация благоприятная в Абхазии. Цена на мандарины установилась в тех размерах, которые сегодня устраивают крестьян и у них не пропадает желание заниматься этим делом. Если сейчас проехать по селам, то очень тяжело достать мандарины на продажу», – сказал Джопуа.

По информации министра, с начала цитрусового сезона более четырех тысяч тонн мандаринов уже вывезено из Абхазии.

«Это почти на полторы тысячи тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал он.

По словам Джопуа, рост экспорта связан с увеличением площадей посадки цитрусовых ранних сортов и благоприятными погодными условиями.

Министр сообщил, что Минсельхоз предложит Кабмину запретить переводить земли, на которых расположены цитрусовые сады, из категории сельхозугодий в другие категории.

«Очень много земельных участков, особенно в Гагрском и Гудаутском районах, да и в Очамчырском тоже, подверглись изменениям категорий земель. Это те земли, где произрастали, в основном, цитрусовые насаждения», – сказал Джопуа.

По предварительным оценкам, до 30% земель, где произрастали цитрусовые, изменив их категорию, передают на другие цели.

Министр не исключает того, что цитрусовые плантации стареют, почва истощается, но есть и такие, которые можно восстановить, омолодить.

«Есть неухоженные участки, требующие больших инвестиций. Силами нашего бюджета восстановить такие хозяйства мы не в состоянии. Это требует нескольких сотен миллионов рублей», – сказал министр.

В настоящее время в аренде находятся три цитрусовых хозяйства – в Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском районах. Там арендаторы за счет собственных средств восстанавливают цитрусовые плантации.

Член Общественной палаты Виталий Смыр отметил, что у крестьянина не должна болеть голова, куда ему деть свою продукцию. Он спросил, чем сегодня занимаются консервные заводы или фруктовая компания и может ли себе позволить Абхазия мини-завод по переработке цирусовых плодов.

«Мини-завод проблему не решит. Мини-заводы и мини-цеха в рамках нашей программы есть у нас и по орехам, и по цитрусам, но это не решает проблему сбыта урожая. Мы никогда на сто процентов не сможем реализовать полученную продукцию за пределами Абхазии. Так было и в советское время, вывозили то, что имело товарный вид. Пока мы не будем иметь хотя бы одно полноценное предприятие, способное принять и переработать в год 20-30 тысяч тонн фруктов, проблема не будет решена», – сказал Джопуа.

Он отметил, что находится на начальном этапе проект, на который он, как министр сельского хозяйства, возлагает большие надежды.

«В селе Адзюбжа планируется построить перерабатывающее предприятие. Это будет выгодно и сельчанам, которые смогут сдавать фрукты и овощи, не имеющие товарный вид. Если этот проект будет реализован, то снимется вопрос переработки 20-25 тысяч тонн местной продукции в год», – сказал Джопуа.

Он также сообщил, что Министерство сельского хозяйства России оказало помощь с техникой для того, чтобы НИИ сельского хозяйства смог обеспечить участников программы развития сельского хозяйства саженцами не только цитрусовых, но и других субтропических культур.

Джопуа затронул и тему приобретения саженцев в Грузии, вокруг которой было много споров.

«Было много разговоров вокруг обращения Минсельхоза к руководству республики с просьбой разрешить ввозить саженцы Грузии, так как субтропические культуры нигде больше поблизости не выращиваются. Мы не ведём с ними никаких деловых контактов, мы заказываем нашим гражданам и они участвуют в нашем тендере. Граждане, которые живут в Галском районе, приобретают часть саженцев в Грузии, часть выращивают сами. Никакой торговли мы не ведем. Крестьяне и без всякого разрешения ввозили эти саженцы. Мы лишь легализовали это», – сказал он.

Джопуа проинформировал, что в 2023 году Минсельхоз 9,2 млн рублей потратил на приобретение в России необходимых препаратов от разного рода болезней.

«В основном всё необходимое приобретено за наши средствами и есть в достаточном количестве. Люди делают заявки и через управление сельского хозяйства получают необходимые препараты бесплатно», – сказал министр.

По информации Джопуа, в Абхазии на сегодняшний день насчитывается 270 тысяч га сельхозугодий, из них 30 тысяч га – залежи, а в обороте всего 27 тысяч га.

Бюджет Минсельхоза на 2024 год планируется увеличить на 50 миллионов рублей. Документ находится на рассмотрении в Парламенте.

Об этом сообщает Апсныпресс.