ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ МАЙНИНГОМ КРИПТОВАЛЮТ

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание на критическое положение, сложившееся в электроснабжении республики. На покрытие образовавшегося дефицита государство уже направило 335 миллионов рублей. Всего же на оплату перетока электроэнергии из Российской Федерации в декабре текущего года необходимо изыскать более 600 млн рублей. При этом вице-премьер отметила снижение потребления электроэнергии за 11 месяцев 2023 г. на 330 млн кВт/ч, из которых 205 млн кВт/ч обусловлены рядом предпринимаемых мер.

В 2020 году правительством Абхазии был введен запрет на деятельность, связанную с майнингом криптовалют, а также запрет на ввоз оборудования. По информации Государственного таможенного комитета, с 2016 года по сентябрь 2020 года в республику было ввезено 66 857 единиц майнинг-оборудования. При этом с 2020 года из Абхазии вывезено 27 152 единицы.

Правоохранительными органами с 2020 года изъято и помещено на временный склад хранения 6 415 аппаратов, в том числе с февраля 2023 года Министерством внутренних дел выявлен 3 431 аппарат.

Однако, по словам Кристины Озган, это не дает оснований считать, что поставленные цели по борьбе с незаконной добычей криптовалют достигнуты. Законопроект о противодействии незаконному потреблению электроэнергии, предусматривающий конфискацию оборудования, внесен в Парламент Абхазии.

Министр внутренних дел Роберт Киут проинформировал о работе ведомства, направленной на выявление и изъятие аппаратов для майнинга, а также несанкционированного подключения к линиям электросетей. Он подверг критике недостаточно эффективную работу районных подразделений «Черноморэнерго» и предупредил об ужесточении мер в отношении не только лиц, занимающихся незаконным майнингом, но и должностных лиц, виновных в создавшейся ситуации.

Подводя итоги заседания штаба, премьер-министр особо подчеркнул личную ответственность руководителей «Черноморэнерго» и районных электросетевых предприятий. Александр Анкваб указал на необходимость в короткие сроки решить проблему и с несанкционированным подключением к сетям трансформаторных установок.

Государственному таможенному комитету поручено сосредоточиться на недопущении ввоза в республику аппаратов для майнинга криптовалют.

Промежуточные результаты предпринимаемых коллективных мер будут рассмотрены через две недели.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.