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Абхазия Информ

С НАЧАЛА СЕЗОНА В РОССИЮ ЭКСПОРТИРОВАНА 4 671 ТОННА МАНДАРИН

Новости Среда, 22 ноября 2023 18:29
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С НАЧАЛА СЕЗОНА В РОССИЮ ЭКСПОРТИРОВАНА 4 671 ТОННА МАНДАРИН

Сухум. 22 ноября 2023. Абхазия-Информ. Увеличение экспорта цитрусовых в 2023 году составляет 1,5 тысячи тонны. Объем перемещенной продукции на сегодняшний день составляет 4 671 тонну, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция на слушаниях в Общественной палате, посвященных цитрусовому сезону 2023-2024 гг.

«В прошлом году объем экспорта цитрусовых составлял 3112 тонн, а в позапрошлом – 3 409 тонн. Увеличение экспорта в этом году – на 1,5 тысячи тонны», – проинформировал председатель ГТК.

Он сказал, что это ранние сорта мандаринов, а основной урожай только начинают собирать.

«Думаю, что план, который дал Минсельхоз – 30 тысяч тонн цитрусовых – будет выполнен. 95% урожая вывозится за пределы Абхазии», – отметил председатель ГТК.

По словам Хеция, ежегодно перед началом цитрусового сезона Государственный таможенный комитет встречается с коллегами из Федеральной таможенной службы РФ.

«Но перед этим мы встречаемся с участниками внешнеэкономической деятельности, которые занимаются вывозом цитрусовых, выслушиваем их проблемы, чаяния и с этими вопросами выходим на основное совещание», – рассказал Хеция.

В этом году совещание с ФТС было плодотворным. По рекомендации ГТК Абхазии до 30 должностных лиц инспекторского состава дополнительно были прикомандированы на МАПП Адлер в сезон цитрусовых, кроме того, были открыты дополнительные окна.

«В случае необходимости для большегрузных машин, которые занимаются перевозкой цитрусовых, открыты дополнительные линии. Но на сегодняшний день такой надобности нет», – сказал Хеция.

Он рассказали о том, как формируется цена за килограмм мандаринов.

«Цена формируется Кабинетом министров с учетом затрат производителя. Была установлена цена в 24 рубля, к этой сумме добавляется 2 рубля 73 копейки за необходимые справки госструктур – фитосанитарной службы, Госстандарта, Карантинной службы, а также таможенный сбор, который составляет 0,1 %. Также ещё добавляются 9 - 10 рублей за транспортные расходы: ГСМ, брокерские услуги и прочие. В итоге сформировалась сумма 38 рублей», – подытожил он.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 22 ноября 2023 18:31

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