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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ В МОСКВЕ

Новости Четверг, 23 ноября 2023 18:13
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АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ В МОСКВЕ

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба и председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия встретились с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константином Косачевым, председателем Комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным и первым заместителем председателя Комитета по обороне и безопасности Владимиром Чижовым. Во встрече приняла участие советник-посланник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Мадина Авидзба.

Парламентарии поделились мнениями об итогах работы, проделанной за год, прошедший после визита в Москву делегации Парламента Абхазии. При этом Константин Косачев отметил, что в ходе состоявшейся в октябре прошлого года встречи была достигнута договоренность об активизации межпарламентского сотрудничества.

Он подчеркнул: «Сейчас мы имеем возможность «сверить часы», обменяться мнениями о том, какое влияние проделанная за этот период времени работа оказала на развитие межгосударственных отношений в интересах народов двух стран».

Константин Косачев подчеркнул, что 2023 год был наполнен знаковыми для России и Абхазии событиями, одним из которых стало состоявшееся в конце сентября заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Обращаясь к своим коллегам, Лаша Ашуба подчеркнул, что в повестке российско-абхазского межпарламентского диалога находится много предметных тем, которые нужно решать, в том числе, во исполнение договоренностей, достигнутых президентами двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества, направления двусторонней повестки парламентского взаимодействия и гармонизации законодательства, в частности, в таможенной сфере.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 23 ноября 2023 18:17

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