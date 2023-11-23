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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА РАССМОТРЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Четверг, 23 ноября 2023 18:17
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НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА РАССМОТРЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В нем приняли участие представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, председатель Верховного суда Саида Бутба, Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария и помощник премьер-министра Дмитрий Шамба.

Рассмотрен законопроект «О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях». Предлагается внести в данный Кодекс статью, предусматривающую ответственность за нарушение законодательства о рекламе.

После обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект во втором чтении.

В соответствии с повесткой дня был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия», который предусматривает упорядочение и более четкое изложение отдельных норм действующего закона, внесение в него новых положений и исключение старых, а также устранение существующих пробелов в данной сфере правового регулирования.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал на заседании сессии принять во втором чтении данный законопроект.

Члены комитета рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Конституционный Закон Республики Абхазия «О судебной власти». Предложенные изменения были связаны с вопросами избрания судей судов общей юрисдикции и Арбитражного суда и избрания в Квалификационную коллегию представителя Абхазского государственного университета.

По итогам обсуждения данного вопроса и последующего голосования члены комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения этого законопроекта на заседании сессии Парламента.

В рамках повестки дня заседания был обсужден проект закона «О регулировании ввоза и оборота устройств для потребления никотиносодержащей продукции и их составных частей и элементов».

«Осознавая высокую опасность для здоровья людей, в особенности детского, от употребления никотиносодержащей продукции и её способности стимулировать развитие сложных системных заболеваний, законодательное регулирование запрета на ввоз и оборот в республике электронных систем доставки никотина позволит создать дополнительные условия по защите здоровья и благополучия населения Республики Абхазия, прежде всего лиц, не достигших совершеннолетия, от вредного воздействия употребления никотиносожержащей продукции, связанных с этим социальных и иных негативных последствий, а также создание организационных и правовых условий для формирования и утверждения в обществе здорового образа жизни», – говорится в пояснительной записке.

Данный законопроект выносится для рассмотрения депутатами на заседании сессии.

Затем депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния».

Необходимость внесения изменений в закон по мнению авторов обусловлена тем, что в действующем законодательстве существует пробел в части предоставления лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющихся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков, права на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии.

В дополнении к указанному законопроекту также был подготовлен и проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменения в статью 47 части первой Гражданского кодекса Республики Абхазия», который дополнит перечень актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации, а также проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О государственной пошлине», устанавливающий государственную пошлину за регистрацию восстановления абхазской национальной принадлежности.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять эти три законопроекта в первом чтении на заседании сессии.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 23 ноября 2023 18:23

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