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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРА

Новости Четверг, 23 ноября 2023 18:35
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРА

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. В ходе таможенного контроля автотранспорта на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен грузовой автомобиль МАН, направляющийся из России в Абхазию. Перевозчик представил в таможенный орган товаросопроводительные документы, согласно которым в транспортном средстве перемещалось 180 мешков зерновой кукурузы.

По результатам таможенного осмотра грузовика с применением МИДК, в ходе дальнейшего досмотра таможенники обнаружили товар «полимерная крошка», не указанный в документах. Всего было выявлено 650 мешков незадекларированного груза без маркировки, общим весом более 19 тонн.

Таким образом, в таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве вывозимого товара, что является нарушением таможенного законодательства. Рыночная стоимость всей партии согласно заключению экспертизы составила более 1 млн рублей.

Как пояснил перевозчик, осуществив погрузку необходимой продукции на складе в г. Краснодар, на обратном пути следования, «чтобы не ехать в Абхазию полупустым» он загрузил в автомобиль дополнительно мешки с полимерной крошкой, забыв указать их в документах.

По данному факту Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 23 ноября 2023 18:36

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