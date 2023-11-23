НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРА

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ . В ходе таможенного контроля автотранспорта на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен грузовой автомобиль МАН, направляющийся из России в Абхазию. Перевозчик представил в таможенный орган товаросопроводительные документы, согласно которым в транспортном средстве перемещалось 180 мешков зерновой кукурузы.

По результатам таможенного осмотра грузовика с применением МИДК, в ходе дальнейшего досмотра таможенники обнаружили товар «полимерная крошка», не указанный в документах. Всего было выявлено 650 мешков незадекларированного груза без маркировки, общим весом более 19 тонн.

Таким образом, в таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве вывозимого товара, что является нарушением таможенного законодательства. Рыночная стоимость всей партии согласно заключению экспертизы составила более 1 млн рублей.

Как пояснил перевозчик, осуществив погрузку необходимой продукции на складе в г. Краснодар, на обратном пути следования, «чтобы не ехать в Абхазию полупустым» он загрузил в автомобиль дополнительно мешки с полимерной крошкой, забыв указать их в документах.

По данному факту Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).