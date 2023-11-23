ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ . Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али со специальным представителем президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Александром Ефимовым.

На встрече обсуждались вопросы активизации взаимодействия и перспективы сотрудничества посольств Абхазии и России в Сирии, а также широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Мухаммад Али подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются поступательно и динамично на основе союзничества и стратегического партнерства, и выразил надежду на продолжение совместной работы и готовность сотрудничать по самому широкому кругу вопросов.

Александр Ефимов, в свою очередь, отметил особую значимость абхазо-российских отношений и выразил готовность оказать помощь и поддержку абхазской дипмиссии в САР.

Во встрече также принял участие советник по безопасности посольства Республики Абхазия в САР Гайс Алхараке.