ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ
Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али со специальным представителем президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Александром Ефимовым.
На встрече обсуждались вопросы активизации взаимодействия и перспективы сотрудничества посольств Абхазии и России в Сирии, а также широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.
Мухаммад Али подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются поступательно и динамично на основе союзничества и стратегического партнерства, и выразил надежду на продолжение совместной работы и готовность сотрудничать по самому широкому кругу вопросов.
Александр Ефимов, в свою очередь, отметил особую значимость абхазо-российских отношений и выразил готовность оказать помощь и поддержку абхазской дипмиссии в САР.
Во встрече также принял участие советник по безопасности посольства Республики Абхазия в САР Гайс Алхараке.
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