В МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЖД

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ . Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джиханом Султаноглу и с сопредседателем от ОБСЕ на МЖД Виорелом Мошану.

Ключевой темой стало обсуждение проведения очередного 59-го раунда Женевских дискуссий.

В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности и стабильности в регионе, вопросы возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), проблемы, связанные со свободой передвижения, а также другие актуальные вопросы повестки дня предстоящего раунда МЖД.

59-й раунд Международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье состоится в Женеве 5-6 декабря 2023 года.