 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ

Новости Четверг, 23 ноября 2023 18:48
Оцените материал
(0 голосов)
ПОСОЛ АБХАЗИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению своего российского коллеги Сергея Мелик-Багдасарова принял участие в церемонии открытия выставки графических работ о Великой Отечественной войне российского художника Геннадия Доброва.

Мероприятие состоялось в Национальной художественной галерее в Каракасе. Церемонию открытия возглавили министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас и посол России в Боливарианской Республике Венесуэла Сергей Мелик-Багдасаров.

Гостям были представлены работы из серий «Автографы войны» и «Реквием», раскрывающие трагедию войны.

На мероприятии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители МИД и Министерства культуры Венесуэлы, СМИ и другие гости.

Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЖД НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.