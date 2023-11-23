ПОСОЛ АБХАЗИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ
Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению своего российского коллеги Сергея Мелик-Багдасарова принял участие в церемонии открытия выставки графических работ о Великой Отечественной войне российского художника Геннадия Доброва.
Гостям были представлены работы из серий «Автографы войны» и «Реквием», раскрывающие трагедию войны.
На мероприятии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители МИД и Министерства культуры Венесуэлы, СМИ и другие гости.
Последнее от Super User
- НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
- В МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЖД
- ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРА
- В АГУ ПРОЙДУТ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ ОТ ЭКСПЕРТОВ РОСМОЛОДЕЖИ