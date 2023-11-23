ПОСОЛ АБХАЗИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ . Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению своего российского коллеги Сергея Мелик-Багдасарова принял участие в церемонии открытия выставки графических работ о Великой Отечественной войне российского художника Геннадия Доброва.

Церемонию открытия возглавили министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас и посол России в Боливарианской Республике Венесуэла Сергей Мелик-Багдасаров.

Мероприятие состоялось в Национальной художественной галерее в Каракасе.

Гостям были представлены работы из серий «Автографы войны» и «Реквием», раскрывающие трагедию войны.

На мероприятии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители МИД и Министерства культуры Венесуэлы, СМИ и другие гости.