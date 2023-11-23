 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Четверг, 23 ноября 2023 18:52
Оцените материал
(0 голосов)
НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия вменяется жителю поселка Гячрипш Гагрского района Лакоя Герману Мерабовичу, 1995 года рождения.  Лакоя был задержан в результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками Уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

При осмотре автомобиля Mercedes, которым на момент задержания управлял Лакоя, в подлокотнике между передними сидениями, был обнаружен и изъят пистолет системы Макарова, переделанный кустарным способом в боевой. Согласно проведенному исследованию, пистолет технически исправен и пригоден для стрельбы.

Лакоя Герман отпущен под подписку о невыезде.

Расследование по данному делу ведет Отдел дознания УВД по Гагрскому району.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 23 ноября 2023 19:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСОЛ АБХАЗИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.