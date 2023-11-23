Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия вменяется жителю поселка Гячрипш Гагрского района Лакоя Герману Мерабовичу, 1995 года рождения. Лакоя был задержан в результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками Уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

При осмотре автомобиля Mercedes, которым на момент задержания управлял Лакоя, в подлокотнике между передними сидениями, был обнаружен и изъят пистолет системы Макарова, переделанный кустарным способом в боевой. Согласно проведенному исследованию, пистолет технически исправен и пригоден для стрельбы.

Лакоя Герман отпущен под подписку о невыезде.

Расследование по данному делу ведет Отдел дознания УВД по Гагрскому району.