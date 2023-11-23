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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО СВЫШЕ 32 ГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Новости Четверг, 23 ноября 2023 19:17
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У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО СВЫШЕ 32 ГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. Свыше 32 граммов наркотического средства обнаружено и изъято у жителя с. Мгудзырхуа Гудаутского района Ардзинба Игоря Анатольевича 1992г.р. Ардзинба задержан по месту своего жительства в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

В ходе обследования жилища задержанного сотрудниками милиции было обнаружено вещество растительного происхождения, как установлено в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел, наркотическое средство «каннабис», общей массой 32,174 грамма.

В отношении Игоря Ардзынба возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РА, ему вменяется незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере без цели сбыта. На период проведения предварительного следствия по уголовному делу в отношении гражданина Ардзинба избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит следственная группа Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 23 ноября 2023 19:19

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