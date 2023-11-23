 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Август 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 130 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Четверг, 23 ноября 2023 19:19
Оцените материал
(0 голосов)
ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 130 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты в Очамчырском районе сотрудниками районного отдела внутренних дел совместно со Службой государственной безопасности и специалистами Госстандарта Республики Абхазия на территории частного домовладения в с. Пакуаш обнаружено 86 аппаратов по добыче криптовалюты. Хозяин оборудования Читанаа Химца Капитонович. Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения.

Сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району в с. Баслата обнаружено и изъято 30 майнинг-аппаратов, принадлежащих Котоландзия Альберту Тариеловичу. Мероприятия реализованы совместно с Госстандартом Абхазии и сотрудниками РЭС Сухумского района.

В г. Сухум в квартире многоэтажного дома по ул. Эшба участковые уполномоченные первого отдела милиции столичного УВД выявили 5 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Квициния Отари Омаровичу. Оборудование изъято.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий в с. Дранда сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в домовладениях по ул. Курченко выявлено два майнинг-объекта. Изъято 3 аппарата, принадлежащие Тепикян Андронику Оганесовичу, размещенные в подсобном помещении и 4 аппарата, принадлежащие Тепикян Армену Араратовичу.

Также в с. Дранда, в доме по ул. Победы выявлено 3 аппарата по добыче криптовалюты, принадлежащие Бахтадзе Дауру Зурабовичу. Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения. В се нарушителе привлечены к административной ответственности.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 23 ноября 2023 19:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО СВЫШЕ 32 ГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ГАГРСКОГО РАЙОНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.