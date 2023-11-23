ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 130 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты в Очамчырском районе сотрудниками районного отдела внутренних дел совместно со Службой государственной безопасности и специалистами Госстандарта Республики Абхазия на территории частного домовладения в с. Пакуаш обнаружено 86 аппаратов по добыче криптовалюты. Хозяин оборудования Читанаа Химца Капитонович. Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения.

Сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району в с. Баслата обнаружено и изъято 30 майнинг-аппаратов, принадлежащих Котоландзия Альберту Тариеловичу. Мероприятия реализованы совместно с Госстандартом Абхазии и сотрудниками РЭС Сухумского района.

В г. Сухум в квартире многоэтажного дома по ул. Эшба участковые уполномоченные первого отдела милиции столичного УВД выявили 5 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Квициния Отари Омаровичу. Оборудование изъято.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий в с. Дранда сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в домовладениях по ул. Курченко выявлено два майнинг-объекта. Изъято 3 аппарата, принадлежащие Тепикян Андронику Оганесовичу, размещенные в подсобном помещении и 4 аппарата, принадлежащие Тепикян Армену Араратовичу.

Также в с. Дранда, в доме по ул. Победы выявлено 3 аппарата по добыче криптовалюты, принадлежащие Бахтадзе Дауру Зурабовичу. Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения. В се нарушителе привлечены к административной ответственности.

Об этом сообщает сайт МВД.