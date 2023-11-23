ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ГАГРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Администрации Гагрского района состоялось очередное заседание оперативного штаба по противодействию незаконному потреблению электроэнергии и незаконной добычи криптовалют под председательством первого заместителя главы Администрации Адамура Цишба.
В заседании приняли участие представители Гагрского филиала РУП «Черноморэнерго», УВД по Гагрскому району, Гагрского РО СГБ и ЖЭУ.
В ближайшее время по Гагрскому р-ну будут проводиться рейдовые мероприятия по многоквартирным домам и частному сектору, объектам государственной, муниципальной и частной собственности.
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