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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ГАГРСКОГО РАЙОНА

Новости Четверг, 23 ноября 2023 19:29
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ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Администрации Гагрского района состоялось очередное заседание оперативного штаба по противодействию незаконному потреблению электроэнергии и незаконной добычи криптовалют под председательством первого заместителя главы Администрации Адамура Цишба.

В заседании  приняли участие представители Гагрского филиала РУП «Черноморэнерго», УВД по Гагрскому району, Гагрского РО СГБ и ЖЭУ.

В ближайшее время по Гагрскому р-ну будут проводиться рейдовые мероприятия по многоквартирным домам и частному сектору, объектам государственной, муниципальной и частной собственности.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 23 ноября 2023 19:30

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