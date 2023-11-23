В СВЕТ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПРОЕКТА «РЕДКИЕ КНИГИ ОБ АБХАЗИИ»

Сухум. 23 ноября 2023. Абхазия-Информ. Благотворительный Фонд Первого президента Абхазии продолжает работу над проектом «Редкие книги об Абхазии». В свет вышел первый выпуск, который состоит из девяти книг и брошюр, изданных в дореволюционные годы в Российской империи и посвящены в основном Гагре.

В ближайшее время выйдет второй выпуск, включающий уникальные материалы о Сухуме.

«Этот выпуск будет посвящен светлой памяти Анзора Агумаа. А уже в следующем году Фонд подготовит третий сборник проекта о Новом Афоне, который будет посвящен светлой памяти Гиви Смыр», – сказала «Абхазия-Информ» помощник председателя благотворительного Фонда Анна Керопян.

Проект включает в себя малоизвестные книги, которые не переиздавались ранее и представляют интерес как для историков, так и для широкого круга читателей.

Составители сборников А. Дбар и А. Керопян.