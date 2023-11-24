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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ ОБЕСПОКОЕНЫ НИЗКИМ УРОВНЕМ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

Новости Пятница, 24 ноября 2023 17:17
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В МИНЗДРАВЕ ОБЕСПОКОЕНЫ НИЗКИМ УРОВНЕМ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

Сухум. 24 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросу организации педиатрической службы и ситуации с вакцинацией детского населения. В совещании под председательством министра Эдуарда Бутба приняли участие представители санитарно-эпидемиологической службы, роддомов, частных медицинских организаций, детские врачи со всех районов республики, а также специалисты Минздрава.

Главный врач СЭС Алла Беляева доложила, что в этом году была зафиксирована вспышка коклюша среди детского населения.

«Если в прошлом году было выявлено всего пять случаев, то в этом уже 505 из них 463 ребенка. Были случаи, когда дети переносили заболевания очень тяжело. К счастью, обошлось без летальных случаев, в первую очередь, благодаря нашим медикам. Были и дети, заболевшие на первых месяцах жизни», – отметила Алла Беляева.

Такие показатели свидетельствуют о том, что уровень коллективного иммунитета упал ниже 60%.

«Если снизился иммунитет по коклюшу, то упал иммунитет и по дифтерии. Риски крайне высоки, особенно с учётом трудовой миграции, с учетом того факта, что к нам приезжают студенты из африканских и других стран, где календари прививок вовсе отсутствуют. Такие риски могут привести к тяжелым последствиям», – резюмировала Беляева.

Медик отметила, что заболевание COVI -19 протекает у детей в основном в лёгкой форме.

«Да, в течение года, приходилось закрывать отдельные классы и группы в образовательных и дошкольных учреждениях, но как таковых массовых вспышек не наблюдалось», – сказала Беляева.

Врач педиатр, главный специалист управления лечебно-профилактической помощи МЗ РА Есма Гуния сообщила, что показатели вакцинопрофилактики вызывают серьезные опасения. Они значительно снизились по сравнению с предыдущими годами, особенно после ковидного периода. Ситуация практически одинаковая во всех районах Республики.

Основными причинами специалисты называют антипрививочное настроения среди родителей. По их мнению, они черпают неправдивую информацию из интернета о вреде прививок и эта проблема сегодня реально наблюдается не только в Абхазии.

При этом Гуния подчеркнула, что вспышка коклюша оказала влияние на родителей, наблюдается небольшой рост прививающихся.

Глава Минздрава Эдуард Бутба поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением.

«Мы живём в XXI веке и важность вакцин трудно переоценить. Как можно не обезопасить детей от заболеваний? Тем более, когда государство обеспечивает наших граждан всеми видами необходимых прививок, абсолютно бесплатно», – подчеркнул Эдуард Бутба.

На совещании обговорили и взаимодействие Министерства здравоохранения с частными медицинскими организациями, обеспечение медучреждений медикаментами и вакцинами.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 24 ноября 2023 17:21

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