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Абхазия Информ

«РОСНЕФТЬ» МОЖЕТ НАЧАТЬ БЕСПОШЛИННЫЙ ВЫВОЗ ТОПЛИВА В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Новости Пятница, 24 ноября 2023 17:23
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«РОСНЕФТЬ» МОЖЕТ НАЧАТЬ БЕСПОШЛИННЫЙ ВЫВОЗ ТОПЛИВА В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Сухум. 24 ноября 2023. Абхазия-Информ. РИА Новости. Правительство РФ может предоставить «Роснефти» на полгода исключительное право на экспорт из России в Абхазию и Южную Осетию топлива без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов, сообщает газета РБК со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача и проекты соответствующих документов.

Издание отмечает, что правительство РФ рассматривает вопрос отмены гибких вывозных таможенных пошлин для Абхазии и Южной Осетии, которые действуют с 1 октября. При этом предполагается, что эта мера будет временной, до конца 2024 года, и направленной на защиту рынка от необоснованного повышения цен. По данным газеты, отмена пошлин затронет широкий круг товаров, включая нефтепродукты.

«Также правительство предоставит «Роснефти» и ее дочерним компаниям на шесть месяцев исключительное право на вывоз из России в две республики нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов (протоколов)», – пишет газета.

Как следует из документов, поясняется в статье, одна из решаемых задач – «реализация механизмов, обеспечивающих снижение волатильности цен на моторное топливо на розничном рынке Абхазии и Южной Осетии и их сближение с уровнем цен на внутреннем рынке приграничных субъектов» России.

Газета также сообщила со ссылкой на источник в правительстве, что инициативы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 24 ноября 2023 17:26

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