 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Новости Пятница, 24 ноября 2023 17:36
Оцените материал
(0 голосов)
В ОЧАМЧЫРЕ ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Сухум. 24 ноября 2023. Абхазия-Информ. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался о проделанной работе за 9 месяцев 2023 года. На встрече с активом района присутствовали: глава администрации президента Абесалом Кварчия, депутат Парламента Алмас Акаба, советники президента Зураб Каджая и Рауль Лолуа, председатель РС Очамчырского района Адгур Квициния.

«Самая главная проблема уходящего года – это несостоявшийся сезон путины производственной хамсы, в результате чего, бюджет Очамчырского района недосчитался более 80 миллионов рублей», – отметил глава администрации.

В целом, по всем направлениям идёт заметное улучшение показателей. Ведётся работа по облагораживанию города, приобретена спец-техника для коммунальных служб.

Огромная работа проделана по очистке ливневых канализаций города, из-за загрязнения которых в последние годы увеличилось число затапливаемых частных домовладений. Ремонт проселочных дорог и мостов, строительство спортивных площадок и мини-полей. В рамках ведомственной сельскохозяйственной программы оказана значительная поддержка жителям села.

«Работы по всем направлениям будут продолжаться и дальше! И мы, все вместе, обязательно добьёмся больших успехов», – добавил Беслан Бигвава.

Глава района обратился к руководству страны с просьбой: «Прошу Вас, чтобы при реализации различных работ на территории Очамчырского района, по возможности были задействованы местные мастера и местные предприятия, это очень важно для нас».

Встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке, в ходе которой присутствующие имели возможность задать интересующие их вопросы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 24 ноября 2023 17:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «РОСНЕФТЬ» МОЖЕТ НАЧАТЬ БЕСПОШЛИННЫЙ ВЫВОЗ ТОПЛИВА В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ НАЧАЛЬНИК РЭС ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН ОТКЛЮЧИТЬ МАЙНИГ АППАРАТЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.