В ОЧАМЧЫРЕ ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Сухум. 24 ноября 2023. Абхазия-Информ. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался о проделанной работе за 9 месяцев 2023 года. На встрече с активом района присутствовали: глава администрации президента Абесалом Кварчия, депутат Парламента Алмас Акаба, советники президента Зураб Каджая и Рауль Лолуа, председатель РС Очамчырского района Адгур Квициния.

«Самая главная проблема уходящего года – это несостоявшийся сезон путины производственной хамсы, в результате чего, бюджет Очамчырского района недосчитался более 80 миллионов рублей», – отметил глава администрации.

В целом, по всем направлениям идёт заметное улучшение показателей. Ведётся работа по облагораживанию города, приобретена спец-техника для коммунальных служб.

Огромная работа проделана по очистке ливневых канализаций города, из-за загрязнения которых в последние годы увеличилось число затапливаемых частных домовладений. Ремонт проселочных дорог и мостов, строительство спортивных площадок и мини-полей. В рамках ведомственной сельскохозяйственной программы оказана значительная поддержка жителям села.

«Работы по всем направлениям будут продолжаться и дальше! И мы, все вместе, обязательно добьёмся больших успехов», – добавил Беслан Бигвава.

Глава района обратился к руководству страны с просьбой: «Прошу Вас, чтобы при реализации различных работ на территории Очамчырского района, по возможности были задействованы местные мастера и местные предприятия, это очень важно для нас».

Встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке, в ходе которой присутствующие имели возможность задать интересующие их вопросы.