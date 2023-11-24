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Абхазия Информ

НАЧАЛЬНИК РЭС ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН ОТКЛЮЧИТЬ МАЙНИГ АППАРАТЫ

Новости Пятница, 24 ноября 2023 17:45
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НАЧАЛЬНИК РЭС ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН ОТКЛЮЧИТЬ МАЙНИГ АППАРАТЫ

Сухум. 24 ноября 2023. Абхазия-Информ. 27 октября в городе Очамчыра началась установка приборов учёта потребляемой электроэнергии. На данный момент установлено уже более 300 приборов, ещё 400 планируется установить до конца текущего года. Более подробно о проводимых работах и о ситуации в энергетике в целом рассказал начальник РЭС Очамчырского района Беслан Шинкуба.

По его словам, в связи с тем, что сегодня происходит в республике с потреблением электроэнергии, правительством и парламентом было принято решение поэтапно устанавливать приборы учёта. Они работают в онлайн-режиме, размещаются на опорах электронесущих сетей и передают нагрузки и потребляемость электроэнергии в головной офис.

«Сегодня по тем приборам учета, которые мы установили уже видно, что это приносит эффект. Более того, на тех участках, где они установлены, спали нагрузки. То есть, это было правильное решение. К сожалению, охватить весь район нам пока не удается, но мы поэтапно булем восстанавливать сети и стараться устанавливать приборы учета по всему району», – сказал Шинкуба.

Он напомнил о большом дефиците электричества в зимний период и о возможных предстоящих веерных отключениях.

«У меня просьба ко всему населению нашего района: граждане, которые занимаются добычей криптовалюты, отключите свои аппараты, чтобы экономить электричество. Если вы сегодня это не сделаете, то завтра мы можем остаться без электричества, что в итоге скажется на нашем населении, и в первую очередь на наших детях и больных», – констатировал Шинкуба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 24 ноября 2023 17:56

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