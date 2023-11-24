АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНДИРЕКТОРОМ ТАСС

Сухум. 24 ноября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией информационного агентства ТАСС во главе с генеральным директором Андреем Кондрашовым, которая состоялась в рамках подведения итогов журналистского конкурса «Взгляд 2023». На встрече, которая проходила с участием чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина и руководителя представительства Россотрудничества Дмитрия Федотова, обсуждались вопросы взаимодействия, включающего информационный обмен и повышение квалификации работников абхазских СМИ в ТАСС.

Стороны высоко оценили значимость конкурса «Взгляд», который уже второй год проводится в Абхазии под эгидой представительства Россотрудничества и признали важным не прерывать складывающуюся традицию.

В этом году конкурс был посвящен памяти Героя Абхазии, военного фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева, погибшего при освобождении абхазской столицы.

Премьер-министр заверил гостей в поддержке проектов, направленных на сохранение общего информационно-культурного пространства между Абхазией и Россией.

Об этом сообщает сайт КМ.