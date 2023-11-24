29 НОЯБРЯ В СОЧИ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Сухум. 24 ноября 2023. Абхазия-Информ. Пресс-служба Государственного таможенного комитета Республики Абхазия сообщает, что 29 ноября текущего года с 6:00 до 22:00 на территории города Сочи будет ограничено движение. Данное ограничение касается грузовых автомобилей грузоподъемностью пять и более тонн, в том числе выезжающих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию.
При этом, ГТК обращает внимание граждан, что вышеуказанное ограничение не распространяется на легковые автомобили и физических лиц пересекающих государственную границу Республики Абхазия.
В связи с этим ГТК просит заранее планировать время и маршруты поездок.
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