29 НОЯБРЯ В СОЧИ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Сухум. 24 ноября 2023. Абхазия-Информ. Пресс-служба Государственного таможенного комитета Республики Абхазия сообщает, что 29 ноября текущего года с 6:00 до 22:00 на территории города Сочи будет ограничено движение. Данное ограничение касается грузовых автомобилей грузоподъемностью пять и более тонн, в том числе выезжающих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию.

При этом, ГТК обращает внимание граждан, что вышеуказанное ограничение не распространяется на легковые автомобили и физических лиц пересекающих государственную границу Республики Абхазия.

В связи с этим ГТК просит заранее планировать время и маршруты поездок.