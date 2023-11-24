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Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ ДРУГ И КОЛЛЕГА ДИМА СТАТЕЙНОВ...

Новости Пятница, 24 ноября 2023 20:12
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ ДРУГ И КОЛЛЕГА ДИМА СТАТЕЙНОВ...

Сухум. 24 ноября 2023. Абхазия-Информ. Ушёл из жизни наш коллега и друг Дима Статейнов. Ему был всего 41 год.

Дима был не только хорошим и порядочным журналистом, но и режиссёром, музыкантом, актером и радиоведущим.

Родился 27 декабря 1981 г. в г. Зеленогорске (Красноярский край). В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения по специальности «Режиссура».

Дмитрий Статейнов был исполнительным директором культурного фонда «Платформа» в Абхазии. Вел несколько проектов, посвященных теме Великой Отечественной Войны 1941-945 гг.

Руководил РОО по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхазпоиск».

Наш дорогой друг Дима Статейнов ушел в вечность в День памяти Святого Георгия Победоносца! Многие знают, что он был очень верующим, воцерковленным человеком.

Он всегда верил, что любовь дается Богом, а браки совершаются на небесах.

У Димы остались жена и две дочери. Дай Бог, чтобы они смогли пережить уход супруга, отца…

Все то, что осталось после ухода человека в Вечность это память...

Светлая тебе память Дима Статейнов!

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 24 ноября 2023 21:05

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