ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ
Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днём Конституции, сообщается на сайте Главы государства.
В поздравлении, в частности, сказано:
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Республики Абхазия!
29 лет назад, 26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета Республики Абхазия 12-го созыва был принят основной закон Республики Абхазия. Конституция Республики Абхазия была одобрена всенародным голосованием 3 октября 1999 г.
Основной закон стал фундаментальным документом в новейшей истории Абхазии. Конституция установила суверенный и демократический характер Республики Абхазия, закрепила принципы правового государства, стала гарантом защиты прав и свобод граждан, а также определила структуру государственных органов и общественных институтов и их взаимодействие.
Взяв за основу принципы и нормы Конституции, наше государство сумело преодолеть вызовы и пройти сложный путь к признанию как независимого субъекта международного права.
В этот день желаю народу Абхазии мирного неба над головой, благополучия, единства и процветания!
С Днем Конституции!»
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