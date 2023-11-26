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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

Новости Воскресенье, 26 ноября 2023 13:00
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днём Конституции, сообщается на сайте Главы государства.

В поздравлении, в частности, сказано:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Республики Абхазия!

29 лет назад, 26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета Республики Абхазия 12-го созыва был принят основной закон Республики Абхазия. Конституция Республики Абхазия была одобрена всенародным голосованием 3 октября 1999 г.

Основной закон стал фундаментальным документом в новейшей истории Абхазии. Конституция установила суверенный и демократический характер Республики Абхазия, закрепила принципы правового государства, стала гарантом защиты прав и свобод граждан, а также определила структуру государственных органов и общественных институтов и их взаимодействие.

Взяв за основу принципы и нормы Конституции, наше государство сумело преодолеть вызовы и пройти сложный путь к признанию как независимого субъекта международного права.

В этот день желаю народу Абхазии мирного неба над головой, благополучия, единства и процветания!

С Днем Конституции!»

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 ноября 2023 13:02

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