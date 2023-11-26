В ГЕНШТАБЕ ВС ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ

По традиции на церемонию собрались родственники и близкие будущих защитников.

С поздравлениями и напутственными словами к военнослужащим обратились представители командования Министерства обороны.

В учебном центре министерства обороны будущие защитники Отечества прошли курс молодого бойца. В ходе которого проходили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинским уставам.

После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, были направлены для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Министерства обороны.