В ГЕНШТАБЕ ВС ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ
Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. На плацу Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия состоялась церемония принятия Военной присяги призывниками.
По традиции на церемонию собрались родственники и близкие будущих защитников.
С поздравлениями и напутственными словами к военнослужащим обратились представители командования Министерства обороны.
В учебном центре министерства обороны будущие защитники Отечества прошли курс молодого бойца. В ходе которого проходили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинским уставам.
После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, были направлены для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Министерства обороны.
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