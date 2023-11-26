СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ПРОШЛО В ГАЛЕ

Пилия отметил, что в стране сегодня сложная ситуация и в отношении нарушителей будут применяться крупные штрафы.

«Заниматься майнингом – это не просто преступление, это подлость», – сказал Пилия.

Ситуация в этому году в районе лучше, чем в прошлом, отметил глава.

«В любом случае, криптовалюту повсеместно добывают в нашем районе. Оперативный штаб работает, сотрудники ездят ежедневно, смотрят, сканируют ситуацию и проверяют район. Когда у людей было по одному по два аппарата, то глаза иногда закрывали, но сейчас это недопустимо», – сказал Пилия.