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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ПРОШЛО В ГАЛЕ

Новости Воскресенье, 26 ноября 2023 13:05
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ПРОШЛО В ГАЛЕ

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Галского района Константин Пилия провел расширенное совещание, посвящённое борьбе с незаконной добычей криптовалюты в Галском районе.

Пилия отметил, что в стране сегодня сложная ситуация и в отношении нарушителей будут применяться крупные штрафы.

«Заниматься майнингом – это не просто преступление, это подлость», – сказал Пилия.

Ситуация в этому году в районе лучше, чем в прошлом, отметил глава.

«В любом случае, криптовалюту повсеместно добывают в нашем районе. Оперативный штаб работает, сотрудники ездят ежедневно, смотрят, сканируют ситуацию и проверяют район. Когда у людей было по одному по два аппарата, то глаза иногда закрывали, но сейчас это недопустимо», – сказал Пилия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 ноября 2023 13:07

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