СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ПРОШЛО В ГАЛЕ
Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Галского района Константин Пилия провел расширенное совещание, посвящённое борьбе с незаконной добычей криптовалюты в Галском районе.
Пилия отметил, что в стране сегодня сложная ситуация и в отношении нарушителей будут применяться крупные штрафы.
«Заниматься майнингом – это не просто преступление, это подлость», – сказал Пилия.
Ситуация в этому году в районе лучше, чем в прошлом, отметил глава.
«В любом случае, криптовалюту повсеместно добывают в нашем районе. Оперативный штаб работает, сотрудники ездят ежедневно, смотрят, сканируют ситуацию и проверяют район. Когда у людей было по одному по два аппарата, то глаза иногда закрывали, но сейчас это недопустимо», – сказал Пилия.
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