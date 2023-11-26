ГРАЖДАНИН РФ БОРИС КОЗИЕВ ОСУЖДЕН НА 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом завершено рассмотрение уголовного дела и вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Российской Федерации Козиева Бориса Викторовича, 1975 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования Козиев Б.В. обвинялся и признан виновным за незаконное приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, общим весом 16,531 грамм.

Согласно вводной и резолютивной частей приговора Козиев Б.В. признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 000 рублей в доход государства.

Вину в предъявленном преступлении Козиев Б.В. не признал.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.