16 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА УБИЙСТВО

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Верховным судом Абхазии под председательством судьи Берулава Б.О. завершено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению гражданина РФ Крылова Евгения Александровича в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «д» части 2 статьи 99 (умышленное убийство совершенное с особой жестокостью), частью 3 статьи 29 , пунктами «а» и «к» части 2 статьи 99 (покушение на умышленное убийство двух лиц, а также с целью скрыть другое преступление) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Крылов Е.А. признан виновным и осужден за то, что 2 апреля 2022 года, примерно в 02 часа 30 минут, в городе Гагра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью умышленного убийства Егикян В.Г. из личных неприязненных отношений, прибыл на территорию кафе «Дад», расположенного по улице Абазгаа, где путём взлома входной двери незаконно проник в одно из помещений кафе, обустроенное в спальную комнату и, действуя умышленно, с особой жестокостью руками и ногами нанёс Егикян В.Г. многочисленные удары в область головы, в результате чего последняя получила закрытую черепно-мозговую травму в виде кровоизлияния в мягкие ткани лобно-височных областей, массивных кровоизлияний в мягкую мозговую оболочку, причинив ей тем самым тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, от которых последняя скончалась на месте преступления.

Он же, Крылов Е.А., во время совершения умышленного убийства Егикян В.Г. в помещении кафе «Дад», расположенного по улице Абазгаа, был замечен охранником вышеуказанного кафе, находившегося в зале для посетителей, примыкающему к спальной комнате Егикян В.Г., и, опасаясь изобличения с его стороны с целью скрыть совершенное преступление – убийство Егикян В.Г., действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, на заднем дворе найдя орудие преступления – гвоздодёр, незаконно проник в помещение кафе, где, реализуя внезапно возникший умысел на убийство двух лиц, предпринял несколько попыток нанесения удара металлическим гвоздодёром в область головы охранника, но не сумел довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела, Крылов Е.А. признан виновным в инкриминируемых ему статьях и осужден по совокупности преступлений к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.