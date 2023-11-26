ВОЗОБНОВЛЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАУЛИ ЦОЦОРИЯ
Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возобновлено производство по уголовному делу по факту убийства Цоцория Раули Валериановича, имевшего место 05 июля 2011 года в пос.Бзыбь Гагрского района, в связи с задержанием 17 ноября 2023 года сотрудниками ОВД по Гудаутскому району разыскиваемого в период с 2011 года органами прокуратуры Сакания Рудольфа Рудиковича, 1981 года рождения.
20 ноября 2023 года Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство органа предварительного следствия, и в отношении подозреваемого Сакания Р.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу продолжается производство предварительного расследования.
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