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Абхазия Информ

ВОЗОБНОВЛЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАУЛИ ЦОЦОРИЯ

Новости Воскресенье, 26 ноября 2023 13:15
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ВОЗОБНОВЛЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАУЛИ ЦОЦОРИЯ

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возобновлено производство по уголовному делу по факту убийства Цоцория Раули Валериановича, имевшего место 05 июля 2011 года в пос.Бзыбь Гагрского района, в связи с задержанием 17 ноября 2023 года сотрудниками ОВД по Гудаутскому району разыскиваемого в период с 2011 года органами прокуратуры Сакания Рудольфа Рудиковича, 1981 года рождения.

20 ноября 2023 года Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство органа предварительного следствия, и в отношении подозреваемого Сакания Р.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжается производство предварительного расследования.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 ноября 2023 13:16

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