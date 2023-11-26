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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ЗАДЕРЖАНА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Новости Воскресенье, 26 ноября 2023 13:16
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В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ЗАДЕРЖАНА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. В результате разработанного и реализованного комплекса оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание участников преступной группы, занимающейся распространением наркотических средств на территории Абхазии, сотрудниками УКОН МВД РА и СГБ РА задержана гражданка России и двое граждан республики Таджикистан.

Из материалов уголовного дела следует, что Исоев Хусрав Умаралиевич 1998г.р., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сафаровым Наврузджоном   Сафаровичем 1994г.р. и гражданкой РФ Мовсумовой Ангелиной Владимировной 2000г.р., временно проживающие в г. Пицунда, по указанию неустановленного лица под псевдонимом «Рома», выступающего в роли координатора, с целью личного материального обогащения незаконно пробрели, хранили, и перевозили с целью последующего сбыта наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере. Наркотик данные лица распространяли в г. Пицунда путем, так называемых тайных закладок, где и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов с поличным.

В результате личного досмотра у гражданина Республики Таджикистан Сафарова Н.С. сотрудниками УКОН обнаружено и изъято 22 свёртка с наркотическим средством «Метадон», сотовый телефон и документы на его имя.

Из мест тайных закладок, указанных гражданином Сафаровым, в результате обследования участка местности было обнаружено и изъято 6 свёртков с наркотическим средством «Метадон».

В результате личного досмотра Исоева Хусрава, так же гражданина Республики Таджикистан, обнаружено и изъято 11 аналогично упакованных свёртков с расфасованным в них наркотическим средством «Метадон», а также телефон, сим-карту местного оператора сотовой связи, ключ от гостиничного номера, документы и денежные средства.

Исоев добровольно указал места в г. Пицунда, в лесном массиве по ул. Гыцба, где он ранее осуществил «тайные закладки», в результате обследования участков местности которых, было обнаружено и изъято 3 свертка с аналогичным наркотическим средством.

В установленном законом порядке был произведён личный досмотр третьей задержанной – гражданки Мовсумовой Ангелины, в результате чего обнаружено и изъято 8 свертков с наркотическим средством «Метадон».

Как пояснила задержанная, она также осуществила тайные закладки в г. Пицунда и указала на места их размещения. При исследовании данной местности сотрудниками УКОН было обнаружено и изъято 5 подготовленных к реализации свёртков с наркотическим средством, которые не успели дойти до адресата.

В результате обследования помещения в гостинице, где временно проживали Сафаров Н.С., Мовсумова А.В. и Исоев Х.У. сотрудники милиции изъяли полиэтиленовый пакет, хранимый в холодильнике, в котором так же содержалось наркотическое средство «Метадон».

Согласно проведённому исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД, общая масса наркотического средства «Метадон», изъятого у граждан Сафарова Н.С., Исоева Х.У. и Мовсумовой А.В, а также из мест тайных закладок и их временного проживания, составила порядка 62 грамм.

Всем вышеназванным гражданам вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, расследование по которому проводит следственное подразделение Гагрского РУВД. Решением суда Гагрского района последние заключены под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 ноября 2023 13:19

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