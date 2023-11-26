У ГРАЖДАНИНА РФ ИЗЪЯТО ПОРЯДКА 209 ГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «МЕТАДОН»

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме задержан Нугманов Расул Абдуалиевич, 1990 г.р. гражданин Российской Федерации. Последний подозревается в распространении наркотического средства, сотрудники УКОН МВД доставили задержанного в один из служебных кабинетов, где в ходе личного досмотра изъяли 90 заизолированных свертков с белым порошкообразным веществом внутри, а также телефон, банковская карта и личные документы.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Нугманова, задержанный указал на места ранее сделанных тайных закладок с наркотическим средством. При обследовании участков местности Сухумской набережной, рядом с памятником Неизвестному солдату, сотрудники милиции обнаружили три аналогично упакованных свёртка, которые были соответствующим образом опечатаны и изъяты.

В результате обследования жилища, в гостинице «Олимп», где временно проживал Нугманов Р.А., в вещевом шкафу была обнаружена мужская крутка, где в правом кармане лежало два полиэтиленовых пакета с заизолированными свертками в количестве 265 штук, которые злоумышленник не успел реализовать.

Согласно экспертной справке, общая масса наркотического средства «Метадон», изъятая у Нугманова, составила порядка 209 грамм.

Следственным управлением МВД Абхазии в отношении Расула Нугманова по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование. Подозреваемый заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.