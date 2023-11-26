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Абхазия Информ

ПО ФАКТУ УМЫШЛЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСДАЧАМИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Воскресенье, 26 ноября 2023 13:22
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ПО ФАКТУ УМЫШЛЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСДАЧАМИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в соответствии с ч. 1 ст. 164 УК РА по факту умышленного повреждения имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, имевшего место в г. Новый Афон, органом предварительного следствия Гудаутского РОВД проводятся допросы свидетелей и очевидцев. В настоящее время задержанных по подозрению в совершении данного преступления нет.

Преступление имело место 21 ноября, когда неустановленные лица путём демонтажа умышленно уничтожили 15 железобетонных секций забора, ограждающего территорию государственной дачи и скрылись, тем самым причинив Управлению государственными дачами Республики Абхазия ущерб на общую сумму 700.000 рублей.

Расследование продолжается, к виновным лицам будут применены меры взыскания, предусмотренные Законодательством Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 ноября 2023 13:23

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