ПО ФАКТУ УМЫШЛЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСДАЧАМИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в соответствии с ч. 1 ст. 164 УК РА по факту умышленного повреждения имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, имевшего место в г. Новый Афон, органом предварительного следствия Гудаутского РОВД проводятся допросы свидетелей и очевидцев. В настоящее время задержанных по подозрению в совершении данного преступления нет.
Преступление имело место 21 ноября, когда неустановленные лица путём демонтажа умышленно уничтожили 15 железобетонных секций забора, ограждающего территорию государственной дачи и скрылись, тем самым причинив Управлению государственными дачами Республики Абхазия ущерб на общую сумму 700.000 рублей.
Расследование продолжается, к виновным лицам будут применены меры взыскания, предусмотренные Законодательством Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт МВД.