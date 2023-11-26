ПО ФАКТУ УМЫШЛЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСДАЧАМИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в соответствии с ч. 1 ст. 164 УК РА по факту умышленного повреждения имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, имевшего место в г. Новый Афон, органом предварительного следствия Гудаутского РОВД проводятся допросы свидетелей и очевидцев. В настоящее время задержанных по подозрению в совершении данного преступления нет.