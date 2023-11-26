ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ НА ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АРМЕНИИ

«Сегодняшнее руководство Республики Армения под влиянием Запада делает заявления, которые противоречат избранному народом Республики Абхазия пути реализации права на развитие в качестве независимого государства.

Так, в своем недавнем заявлении премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян однозначно поддержал «единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», что в корне противоречит факту суверенитета Республики Абхазия.

В связи с этим считаем необходимым напомнить премьер-министру Пашиняну, что в Республике Абхазия с уважением относятся ко всему армянскому народу, часть которого нашла свое спасение от трагических событий прошлого именно в Абхазии. Сегодня армянская община в Абхазии представлена в центральных и местных органах власти, армянский язык и культура поддерживаются государством, свободно функционируют структуры Армянской Апостольской Церкви.

Армяне в Абхазии имеют всё, чего не смог гарантировать Никол Пашинян армянам Карабаха, которые вследствие проводимой им политики столкнулись с трагедией крушения государственности и массового исхода с родной земли. Мало того, следствием политики Никола Пашиняна стало нарушение территориальной целостности и самой Республики Армения.

Таким образом, исходя из фактического положения дел, «единство, суверенитет, территориальная целостность и демократия» являются характеристиками, более всего подходящими Республике Абхазия – контролирующего всю свою территорию демократического государства, независимость которого признана Российской Федерацией и рядом других стран.

При этом, ни сама Армения, ни поддерживаемая ее премьер-министром Грузия всем упомянутым характеристикам не соответствуют. Мы призываем руководство Армении отказаться от индоктринированной риторики и начать считаться с фактическим положением дел при реализации своей внешней политики», – говорится в заявлении.