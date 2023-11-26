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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА СЛОВА НИКОЛА ПАШИНЯНА О ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГРУЗИИ

Новости Воскресенье, 26 ноября 2023 20:55
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА СЛОВА НИКОЛА ПАШИНЯНА О ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГРУЗИИ

Сухум. 26 ноября 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Ашот Миносян, Галуст Трапизонян, Эрик Рштуни и Левон Галустяна выступили с заявлением в связи со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна об однозначной поддержке единства и государственности Грузии.

«В своих публичных заявлениях я несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», – заявил на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После трагедии в Арцахе, когда действующее армянское руководство обрекло 120 тысяч своих же граждан, проживающих в Нагорном Карабахе, на выселение, можно было оставить без комментариев последнее выступление Пашиняна. Но слишком цинично прозвучал тезис о поддержке территориальной целостности Грузии.

Цинично не потому, что Республика Абхазия, являясь независимым государством, не имеет никакого отношения к суверенной Грузии, а потому что ещё пару лет назад Ереван громогласно заявлял, что Арцах – это Армения и не допустит никаких поползновений Азербайджана на территорию Карабаха.

К сожалению, последующее развитие событий показало, что армянские власти подвержены конъюнктуре и легко меняют позиции, в том числе по такому чувствительному для всего армянства вопросу, как существование Арцахского государства. Факт его исчезновения с политической карты мира всецело «заслуга» официального Еревана, сделавшего всё для сворачивания идеи строительства суверенной Нагорно-Карабахской Республики. Напомним, что за ее создание сложили головы десятки тысяч человек», – говорится в заявлении депутатов Абхазии.

Авторы заявления расценивают слова Пашиняна как демарш в отношении их Родины – Республики Абхазия.

Сказанное премьером Армении произвело на них негативное впечатление и оставило неприятный осадок.

Депутаты Парламента Абхазии напоминают Николу Пашиняну о том, что в независимой Апсны проживают 42 тысячи армян.

«Коренным народом созданы все условия для изучения нашего родного языка, сохранения самобытных обычаев и традиций. Мы гордо называем Абхазию своей Родиной. И напоследок: Армения, конечно, может поддерживать территориальную целостность Грузии. Но вот суверенная Республика Абхазия к ней не имеет никакого отношения от слова совсем. Уже 30 лет наш многонациональный народ строит своё государство. И, в отличие от Пашиняна, в Абхазии нет политиков, которые выбор народа поставили бы под сомнение и одним росчерком пера ликвидировали бы страну, которая завоёвана кровью сынов и дочерей», – говорится в заявлении депутатов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 ноября 2023 20:59

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