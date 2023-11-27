 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА

Новости Понедельник, 27 ноября 2023 16:40
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА

Сухум. 27 ноября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш провел экстренное совещание с коммунальными службами города Гагра и главами сел Гагрского района в связи со штормом обрушившимся на Гагрский район.

С ночи все коммунальные службы города, ПСО МЧС по Гагрскому району, УВД по Гагрскому району были переведены в повышенную готовность. Дежурные бригады работали всю ночь, расчищая автомобильные дороги от поваленных ветром деревьев.

С раннего утра все силы были брошены на устранение последствий стихии, приоритетом является охрана жизни и здоровья населения.

Из-за подтопления насосных станций подача воды в город временно ограничена. В целях безопасности на некоторых улицах в связи с подтоплением трансформаторных подстанций и электрощитовых подача электроэнергии временно ограничена. Всем службам были даны соответствующие поручения.

Администрация сообщает, что шторм еще не прекратился и призывает граждан быть бдительными. 

В Очамчыре также устраняют последствия урагана, обрушившегося на черноморское побережье Абхазии минувшей ночью.

Стихия причинил частичный ущерб нескольким домовладениям в Сухуме. Два человека были эвакуированы из-за подтопления.

Столичные спасатели также занимаются устранением последствий непогоды.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 27 ноября 2023 16:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА СЛОВА НИКОЛА ПАШИНЯНА О ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГРУЗИИ В РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОГРАНИЧЕНО ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.