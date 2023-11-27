В АБХАЗИИ ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА

Сухум. 27 ноября 2023. Абхазия-Информ . Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш провел экстренное совещание с коммунальными службами города Гагра и главами сел Гагрского района в связи со штормом обрушившимся на Гагрский район.

С ночи все коммунальные службы города, ПСО МЧС по Гагрскому району, УВД по Гагрскому району были переведены в повышенную готовность. Дежурные бригады работали всю ночь, расчищая автомобильные дороги от поваленных ветром деревьев.

С раннего утра все силы были брошены на устранение последствий стихии, приоритетом является охрана жизни и здоровья населения.

Из-за подтопления насосных станций подача воды в город временно ограничена. В целях безопасности на некоторых улицах в связи с подтоплением трансформаторных подстанций и электрощитовых подача электроэнергии временно ограничена. Всем службам были даны соответствующие поручения.

Администрация сообщает, что шторм еще не прекратился и призывает граждан быть бдительными.

В Очамчыре также устраняют последствия урагана, обрушившегося на черноморское побережье Абхазии минувшей ночью.

Стихия причинил частичный ущерб нескольким домовладениям в Сухуме. Два человека были эвакуированы из-за подтопления.

Столичные спасатели также занимаются устранением последствий непогоды.