В РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОГРАНИЧЕНО ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЕ

Сухум. 27 ноября 2023. Абхазия-Информ. В электросети Гагрского района сохраняется аварийная ситуация. В Пицунде и п. Алахадзыхь отключены по одной высоковольтной линии. На обеих ведутся восстановительные работы. В п. Бзыбь полностью восстановлено электроснабжение.

В Гагре по причине затопления подвалов и щитовых без подачи электроэнергии остаётся район высотных зданий по ул. Абазгаа. Работы по восстановлению энергоснабжения начнутся после схода воды. Однако сложные погодные условия сохраняются, и во многих местах вода продолжает прибывать. Также есть ряд заявок по низкой стороне распределительных сетей. Везде ведутся восстановительные работы.

Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго».