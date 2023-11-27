В РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОГРАНИЧЕНО ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЕ
Сухум. 27 ноября 2023. Абхазия-Информ. В электросети Гагрского района сохраняется аварийная ситуация. В Пицунде и п. Алахадзыхь отключены по одной высоковольтной линии. На обеих ведутся восстановительные работы. В п. Бзыбь полностью восстановлено электроснабжение.
В Гагре по причине затопления подвалов и щитовых без подачи электроэнергии остаётся район высотных зданий по ул. Абазгаа. Работы по восстановлению энергоснабжения начнутся после схода воды. Однако сложные погодные условия сохраняются, и во многих местах вода продолжает прибывать. Также есть ряд заявок по низкой стороне распределительных сетей. Везде ведутся восстановительные работы.
Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго».
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