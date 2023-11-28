В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководством МЧС, «Черноморэнерго», администраций г. Сухума и Гагрского района вопросы, связанные с последствиями разрушительной стихии, происшедшей у Черноморского побережья Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября.

Семибалльный шторм нанес серьезный ущерб прибрежной инфраструктуре Гагры и частным домовладениям. Практически затопленными оказались насосные и трансформаторные подстанции, нарушена система водоснабжения города, электроснабжение, в том числе в районах Пицунды и с. Алахадзы.

Коммунальные службы Гагрского района совместно с подразделениями МЧС и «Черноморэнерго» частично устранили последствия морской стихии. Работы по устранению аварийной ситуации координировали представители руководства «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба и Рамин Зингишвили.

Как сообщил начальник Гагрской РЭС Аслан Айба, электроснабжение практически восстановлено в г. Гагра, за исключением двух многоквартирных домов – работы на этом участке станут возможными после отвода воды. По информации руководства Гагрского района, необходимо будет заменить несколько водонасосных агрегатов.

По информации главы Сухума Беслана Эшба, в столице незначительно пострадали несколько домовладений в микрорайоне «Маяк».

Александр Анкваб поручил руководителям ведомств, занятых в устранения последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.

Об этом сообщает сайт КМ.