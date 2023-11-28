 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Май 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Новости Вторник, 28 ноября 2023 15:13
Оцените материал
(0 голосов)
В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководством МЧС, «Черноморэнерго», администраций г. Сухума и Гагрского района вопросы, связанные с последствиями разрушительной стихии, происшедшей у Черноморского побережья Абхазии в ночь с 26 на 27 ноября.

Семибалльный шторм нанес серьезный ущерб прибрежной инфраструктуре Гагры и частным домовладениям. Практически затопленными оказались насосные и трансформаторные подстанции, нарушена система водоснабжения города, электроснабжение, в том числе в районах Пицунды и с. Алахадзы.

Коммунальные службы Гагрского района совместно с подразделениями МЧС и «Черноморэнерго» частично устранили последствия морской стихии. Работы по устранению аварийной ситуации координировали представители руководства «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба и Рамин Зингишвили.

Как сообщил начальник Гагрской РЭС Аслан Айба, электроснабжение практически восстановлено в г. Гагра, за исключением двух многоквартирных домов – работы на этом участке станут возможными после отвода воды. По информации руководства Гагрского района, необходимо будет заменить несколько водонасосных агрегатов.

По информации главы Сухума Беслана Эшба, в столице незначительно пострадали несколько домовладений в микрорайоне «Маяк».

Александр Анкваб поручил руководителям ведомств, занятых в устранения последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 28 ноября 2023 15:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ГАИ МВД ВЫЯВЛЕНО 1652 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.