ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ГАИ МВД ВЫЯВЛЕНО 1652 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю и праздничные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1652 нарушения правил дорожного движения, из которых 77 – нарушение норм тонирования автостекол. 49 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.