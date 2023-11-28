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Абхазия Информ

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ГАИ МВД ВЫЯВЛЕНО 1652 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Вторник, 28 ноября 2023 15:16
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ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ГАИ МВД ВЫЯВЛЕНО 1652 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю и праздничные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1652 нарушения правил дорожного движения, из которых 77 – нарушение норм тонирования автостекол. 49 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

Личный состав Министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 28 ноября 2023 15:18

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