СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЕВ ДМИТРИЯ ГУЛИА И УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ «АҦСНЫ»
Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. Создана госкомиссия по празднованию 150-летия со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летия со дня учреждения газеты «Аҧсны». Распоряжение подписал президент Аслан Бжания.
Комиссию возглавил вице-президент Бадра Гунба.
План проведения юбилейных мероприятий должен быть представлен до 25 января 2024 года.
Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года. Первый номер газеты «Аҧсны» вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.
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