 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Май 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЕВ ДМИТРИЯ ГУЛИА И УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ «АҦСНЫ»

Новости Вторник, 28 ноября 2023 15:30
Оцените материал
(0 голосов)
СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЕВ ДМИТРИЯ ГУЛИА И УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ «АҦСНЫ»

Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. Создана госкомиссия по празднованию 150-летия со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летия со дня учреждения газеты «Аҧсны». Распоряжение подписал президент Аслан Бжания.

Комиссию возглавил вице-президент Бадра Гунба.

План проведения юбилейных мероприятий должен быть представлен до 25 января 2024 года.

Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года. Первый номер газеты «Аҧсны» вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 28 ноября 2023 15:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ТЕЛА ПОГИБШИХ НА ДОНБАССЕ АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО И СКФО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.