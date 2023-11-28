СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЕВ ДМИТРИЯ ГУЛИА И УЧРЕЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ «АҦСНЫ»

Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ . Создана госкомиссия по празднованию 150-летия со дня рождения Дмитрия Гулиа и 105-летия со дня учреждения газеты «Аҧсны». Распоряжение подписал президент Аслан Бжания.

План проведения юбилейных мероприятий должен быть представлен до 25 января 2024 года.

Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года. Первый номер газеты «Аҧсны» вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.