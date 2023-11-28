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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО И СКФО

Новости Вторник, 28 ноября 2023 15:32
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АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО И СКФО

Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Ростове-на Дону проходили первенство ЮФО и СКФО по каратэ кекусинкай (IFK) кумитэ среди спортсменов 10-17 и 18+ лет и фестиваль по каратэ кекусинкай (IFK) кумитэ среди спортсменов 6-7 и 8-9 лет. В первенстве участвовали 350 каратистов, в фестивале участвовали 140 юных спортсменов в составе восьми команд из Абхазии, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, КЧР, КБР, Ростовской области и Республики Крым.

«На фестивале наши бойцы представляли Республику Абхазия, а в первенстве Ростовскую область, так как первенство являлось внутренним», – отметил заслуженный тренер, президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

По итогам фестиваля абхазские спортсмены заняли два первых, три вторых и третьих места.

Первые места заняли: Рустам Ратия (пос. Агудзера) и Сандро Джагмазия (г. Очамчыра).

Серебряными призерами стали: Леон Джинджолия (г. Сухум), Кира Заболотная (пос. Агудзера) и Левон Ходжикян (пос. Агудзера).

Третьи места заняли: Леонель Дунамалян (пос. Агудзера), Елизавета Барсукова (пос. Агудзера) и Виктория Кондакчян (пос. Агудзера).

По итогам первенства ЮФО и СКФО абхазские спортсмены заняли три первых, четыре вторых и пять третьих мест.

Первые места заняли: Алан Якуб-оглы (г. Очамчыра), Давид Аджинджал (пос. Агудзера) и Арианна Мартиросян (пос. Агудзера).  

Вторые места заняли: Сандро Джигания (г. Очамчыра), Саид Гарзолия (г. Очамчыра), Руслан Карапетян (пос. Агудзера), Руслан Кондакчян (пос. Агудзера).

Третьи места заняли: Самед Бабаев (г. Сухум), Мисаил Кирия (г. Сухум), Ратмир Абухба (г. Очамчыра), Далмат Чагава (пос. Агудзера) и Леон Крыгин (пос. Агудзера).

Спортсменов тренируют президент Федерации каратэ кекусинкай, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава (г. Сухум), заслуженный тренер, мастер спорта Абхазии Тимур Читанава (пос. Агудзера) и мастер спорта Абхазии Зураб Мурадян (г. Очамчыра).

Команда г. Сухум участвовала в соревнованиях благодаря финансовой помощи генерального директора РУП «РЦТРМ» Адамура Лагвилава и родительского комитета.

Команда пос. Агудзера выехала на соревнования благодаря финансовой помощи родительского комитета.

Команда г. Очамчыра благодаря финансовой помощи начальник отдела молодежи и спорта Очамчырского района Тимура Пачулия и родительского комитета.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 28 ноября 2023 15:38

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