АСЛАНБЕК ГВАРАМИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ, ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. Асланбек Гварамия стал победителем, а Даниил Харчилава – серебряным призером LII Международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.
Даниил Харчилава в финале уступил белорусскому спортсмену Ньургун Скрябину со счетом 2:1, а Асланбек Гварамия одержал победу над Магомеднаби Магомедовым из России со счетом 2:4.
Даниил выступал в весовой категории до 65 кг и представлял Россию, Асланбек выступал в весовой категории до 86 кг и представлял Республику Абхазия.
Даниил является воспитанником Размика Алабяна, Асланбек – Тимура Джопуа.
Турнир проходил в столице Республики Беларусь – городе Минске. За медали состязались более 260 атлетов из восьми стран мира. Участвовали в турнире, в том числе, представители Казахстана, Бахрейна, Армении, России и Абхазии.
Соревнования проводятся с 1970 года.
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