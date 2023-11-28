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Абхазия Информ

АСЛАНБЕК ГВАРАМИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ, ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Вторник, 28 ноября 2023 15:38
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АСЛАНБЕК ГВАРАМИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ, ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. Асланбек Гварамия стал победителем, а Даниил Харчилава – серебряным призером LII Международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Даниил Харчилава в финале уступил белорусскому спортсмену Ньургун Скрябину со счетом 2:1, а Асланбек Гварамия одержал победу над Магомеднаби Магомедовым из России со счетом 2:4.

Даниил выступал в весовой категории до 65 кг и представлял Россию, Асланбек выступал в весовой категории до 86 кг и представлял Республику Абхазия.

Даниил является воспитанником Размика Алабяна, Асланбек – Тимура Джопуа.

Турнир проходил в столице Республики Беларусь – городе Минске. За медали состязались более 260 атлетов из восьми стран мира. Участвовали в турнире, в том числе, представители Казахстана, Бахрейна, Армении, России и Абхазии.

Соревнования проводятся с 1970 года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 28 ноября 2023 15:43

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